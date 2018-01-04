Украинская певица Руслана Лыжичко заявила, что украинцы — потомки шумеров, населявших Южную Месопотамию во втором тысячелетии до нашей эры.

Об этом она сказала в интервью «112 Украина», информирует svodka.net.

«Наши корни говорят о древних культурах и цивилизациях. Страна, которая имела скифов, сарматов, Триполье, шумеров, и нам бы с Египтом соревноваться каждый день по достоянию. А мы пользуемся референсами, которые нам навязала в свое время СССР, и воспринимаем себя, как остаток Советской Украины», — подчеркнула она.

Это высказывание украинской певицы сразу же растиражировали все ведущие СМИ России.

У адептов Кремля такой тезис вызвал резкое возмущение. «Мы ведь с ними (украинцами — Ред.) по одним учебникам в школе учились», — пишут они в комментариях под публикациями.

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Некоторые даже решились на откровенные оскорбления в сторону украинки.

Комментарии под публикациями на РИА Новости и «Лента.ру»

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