|«Украинцы - потомки шумеров»: Руслана не на шутку разнервировала россиян (ФОТО)
|04.01.2018 10:49
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Украинская певица Руслана Лыжичко заявила, что украинцы — потомки шумеров, населявших Южную Месопотамию во втором тысячелетии до нашей эры.
Об этом она сказала в интервью «112 Украина», информирует svodka.net.
«Наши корни говорят о древних культурах и цивилизациях. Страна, которая имела скифов, сарматов, Триполье, шумеров, и нам бы с Египтом соревноваться каждый день по достоянию. А мы пользуемся референсами, которые нам навязала в свое время СССР, и воспринимаем себя, как остаток Советской Украины», — подчеркнула она.
Это высказывание украинской певицы сразу же растиражировали все ведущие СМИ России.
У адептов Кремля такой тезис вызвал резкое возмущение. «Мы ведь с ними (украинцами — Ред.) по одним учебникам в школе учились», — пишут они в комментариях под публикациями.
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Некоторые даже решились на откровенные оскорбления в сторону украинки.
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