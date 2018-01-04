|Главы МИД Германии и Украины отменили поездку на Донбасс из-за "погодных условий"
|04.01.2018 10:50
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Погодні умови не дозволили відвідати лінію розмежування, але не завадили продуктивному спілкуваннюз Міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем. Плануємо здійснити спільну поїздку на Донбас пізніше цього місяця. pic.twitter.com/dIx8dmwUyJ— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 січня 2018 р.
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.
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