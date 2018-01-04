Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что он и его немецкий коллега посетят восток Украины в этом месяце. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Климкин и Габриэль не поехали на Донбасс Фото: Pavlo Klimkin / Twitter "Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, но не помешали продуктивному общению с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем", – заявил глава МИД Украины.Он отметил, что планирует вместе с Габриэлем посетить восток Украины позже в этом месяце. Погодні умови не дозволили відвідати лінію розмежування, але не завадили продуктивному спілкуваннюз Міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем. Плануємо здійснити спільну поїздку на Донбас пізніше цього місяця. pic.twitter.com/dIx8dmwUyJ — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 січня 2018 р. Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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