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Электромобиль впервые в истории покорил Эверест
17.12.2019 21:30
Электрокар индийской сборки впервые в истории покорил Эверест Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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