Началось всё с поздравления Петра Алексеевича по украинскому ТВ. Конечно, и прошлые новогодние выступления Порошенко не отличались оригинальностью и глубиной мысли, но последнее оказалось просто за гранью: там были и военнопленные, и летальное оружие, и европейские партнёры, и лично Петра Алексеевича политические конкуренты, и, конечно, «страна-агрессор»!

Перечисленные пэрэмоги впечатляют. Особенно марш вышиванок в Одессе – явная победа для страны, которая прежде строила заводы и ракеты. Попытался президент Украины превратить в достижение и обмен пленными, который должен был состояться ещё в 2015 году, причём в формате «всех на всех». И уж совсем постыдное украинское достижение года – «воины НАТО впервые прошли по Крещатику», о чём лучше бы не напоминать лишний раз.

Порошенко пообещал гражданам страны, в которой идёт гражданская война, процветание на фоне поставок оружия из-за океана.

Самое же лицемерное в президентской речи – это обращение к жителям Крыма и Донбасса: «Мои искренние поздравления пусть услышат Крым и Севастополь, Донецк и Луганск. Братья и сёстры, ваш дом – Украина».

Как будто это не Украина расстреливает мирных жителей Донецка и Луганска, не Украина пыталась не раз оставить Крым то без света, то без воды, как будто старикам Донбасса не Украина отказалась выплачивать заработанные пенсии, а детей-инвалидов лишила медицинской помощи.

Неудивительно, что это обращение Порошенко вызвало широкий резонанс.

Правозащитница Татьяна Монтян написала на своей странице в Facebook: «Речь эта свидетельствует о том, что Порошенко понимает безвыходность ситуации и чувствует, что скоро у него начнутся больше проблемы».

«Это было всё что угодно, только не новогоднее поздравление президента страны. Намёки, угрозы, оправдания, обещания… Он просто хотел воспользоваться торжественным моментом, чтобы впихнуть в нас кучу информации и в чём-то успеть убедить, пока его смотрят», – написал прежний депутат от Партии регионов Николай Левченко на своей странице в Facebook.

Адвокат Андрей Смирнов также прокомментировал речь Порошенко: «Решил сегодня по трезвому взглянуть на новогодний спич кондитера, предварительно посмотрев ролик ещё одного президента, не скажу, какой страны. В одном случае в фокусе семья, дети, благополучие, поддержка близких, примирение и прощение обид. В другом случае - «летальное оружие США и ЕС, стокгольмский арбитраж, цена на газ, безвиз, освобождённые пленные, отобрать спички у желающих поджечь изнутри» и всякая другая дичь вокруг насилия, смерти и отмщения. Это явно не то, что хотели услышать жители Украины в новогоднюю ночь».

А ещё Пётр Алексеевич в который раз «купился» на розыгрыш известных пранкеров Вована и Лексуса, решив, что ему в новогоднюю ночь вдруг позвонил генсек НАТО – от радости смеялся и путался в словах.

Известный украинский адвокат Андрей Портнов прокомментировал этот розыгрыш в социальной сети Facebook: «Ну не может взрослый разумный человек «повестись» на такую глупую шутку». И напомнил, что «Порошенко уже четвёртый раз нарывается на розыгрыш и до сих пор так и не научился осторожности. Для лидера многомиллионного государства, каким бы мошенником и преступником он ни был, допускать такие ошибки как минимум недостойно, а то и позорно».

Пока пранкеры обижали Порошенко, в стране назревала очередная зрада (измена). На этот раз – на телеэкранах, куда вдруг вернулась советская киноклассика. «Иронию судьбы» показали сразу два общенациональных телеканала – «Интер» и СТБ. Кроме того, на «Интере» зрители смогли посмотреть фильмы «Джентльмены удачи» и «Служебный роман», на СТБ – «Москва слезам не верит», «Иван Васильевич меняет профессию», «Операция "Ы"» и «Бриллиантовая рука». Телеканал «1+1» показал фильмы «Девчата» и «Три орешка для Золушки».

Демонстрация советских фильмов вызвала неадекватную реакцию некоторых политиков и активистов. Министр иностранных дел Павел Климкин возмутился в Twitter: «Сижу на кухне, делаю майонез, переключаю каналы. Почти на всех – советские фильмы. Неужели у всех перед Новым годом ностальгия по СССР просыпается?»

А «активист» Сергей Оснач, член экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов, увидел в этом настоящую провокацию, запущенную для того, чтобы «содействовать русификации и удерживать Украину в плену общих культурных ценностей, чтобы Украина полностью капитулировала перед русским миром».

А украинские телевизионщики решили руководствоваться законом «О кинематографии», согласно которому фильмы, где играют фигуранты чёрного списка, могут быть запрещены лишь в том случае, если картины вышли на экраны после 1991 года. Украинцы же, не задумываясь о законах, с удовольствием смотрели старые любимые фильмы. По данным за 31 декабря, «Интер» смотрело более 11% аудитории (это второе место после «1+1», который вышел в лидеры благодаря новогоднему «Вечернему кварталу»).

«Телевидение – это вопрос коммерческий. Каналы формируют сетки вещания под аудиторию. Аудитория, за неимением подобного украинского продукта, хочет смотреть нетленное советское. Декоммунизаторы будут пытаться пойти давить каналы штрафами и шантажом по аннулированию лицензий. Им же надо как-то убирать с повестки дня повышение тарифов на электричество, рост цен и прочие достижения», – считает политический знаток Андрей Золотарёв.

Добрые старые фильмы создают у жителей нэзалэжной иллюзию возвращения в то время, когда жизнь была спокойной, когда не было войны, а 1 января был просто новогодним праздником. Сегодня всё не так.

1 января по городам Украины маршируют люди в масках, с факелами в руках, орут бандеровские речёвки. Так нацистская Украина отмечает день рождения своего идола – Степана Бандеры.

«Шоу было вялым, лозунги привычными, Степан Бандера безразлично взирал на Крещатик с плакатов. Ещё только четыре или три года назад этих ошалелых глаз и слюнявых ртов, орущих «Москалів на ножи» или «Бандера прийде, порядок наведе», было несравнимо больше, чем сегодня. Тогда даже многим киевлянам казалось, что довольно вот так покричать, довольно поносить по Киеву портреты разных упырей и сразу, как после магического обряда, Европа даст денег. Европа денег не дала. Даже наоборот. Она дала нам по морде за этого самого Бандеру. И вот сегодня киевляне, случайно оказавшиеся на Крещатике, лишь изредка косо поглядывали на это шапито и было слышно то здесь, то там: «дебилы», «идиоты», «конченые». Хороший знак. Скоро думать начнём», – написал в своём блоге политик Василий Волга.

В этот раз бандеровцы решились провести свои марши и в городах Донбасса, подконтрольных Киеву – в Славянске и Авдеевке.

Мэрия Славянска сначала наотрез отказывалась дать согласие на проведение этого марша и согласилась только после «вмешательства и переубеждения» Тягнибока, который заявил, что в следующем году марш проведут по самой линии разграничения. Марширующие не скрывали, что приехали сюда из других областей Украины, дабы показать местным жителям, «что их покорили». В общем, факельное шествие было устроено в духе «Гитлер – вызволитель».

А 1 января около полудня в водоёме под Киевом было найдено тело пропавшей несколько дней назад Ирины Ноздровской, юриста, которая усадила на скамью подсудимых родственника председателя Вышгородского райсуда Киевской области, за что ей постоянно угрожали. Нет никакой надежды на то, что убийцы будут найдены и понесут наказание. Игорь Луценко, депутат Верховной рады, написал по этому поводу: «Государственные правоохранительные структуры распилены и приватизированы между крупнейшими группировками Порошенко и Авакова… Осознайте: государства нет, государство умерло, государство нас не защитит». Но бдительные граждане хорошо запомнили лица и фамилии тех, кто привёл хлебосольную мирную Украину к состоянию «государство умерло». В их числе – и журналист «Украинской правды» Луценко, вместе с Найемом собиравший людей на майдан.

Государство Украина «старается» из последних сил. С 1 января 2018 года на Украине с 15 до 25 лет увеличился минимальный страховой стаж, необходимый для получения пенсии. С 1 января 2018 года на Украине вступила в действие медицинская реформа. Теперь народ может забыть о бесплатной медицине, а лучше – вообще о медицине как таковой. Врачи нэзалэжной массами увольняются и уезжают в Европу. Кто будет лечить – неизвестно. Ульяна Супрун по прозвищу Доктор Смерть обещает всех вылечить «по интернету».

С 1 января 2018 года оптово-рыночная цена на электроэнергию увеличилась на 9,5%, и это не последнее повышение 2018 года. Для жителей Харьковской, Днепропетровской и Львовской областей отдельный новогодний сюрприз – повышение тарифов на водоснабжение.

И ещё одна безусловная пэрэмога – с 1 января можно ездить в Японию по упрощённым визовым требованиям! И если миллионы жителей Украины не рванут тут же в Страну восходящего солнца (где деньги взять?), они всегда смогут об этом помечтать.

Соб. корр. ФСК

Сводка.нет - Новости Украины и Мира