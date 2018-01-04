Обломки северокорейской ракеты "Хвасон-12" после ее неудачного запуска 28 апреля 2017 упали в промышленной зоне города Токчхон, повредив комплекс промышленных или сельскохозяйственных зданий. Об этом сообщает The Diplomat на основе анализа спутниковых снимков и бесед с представителями правительства США, знакомыми с ситуацией, передает

По данным американской разведки, ракета была запущена с базы ПВО Пукчхан в южной части Пхеньяна. Менее чем через минуту после запуска двигателя первой ступени отказали, произошло разрушение ракеты в воздухе.

Обломки падали с высоты около 70 км. О жертвах между населения сообщений нет.

Отмечают, что после этого инцидента власти КНДР перенесла место пуска баллистических ракет в приморскую провинцию Хамгён-Намдо, чтобы в случае катастрофы детали ракет падали в море.

Напомним, 28 апреля 2017 года, КНДР произвела запуск баллистической ракеты в районе провинции Пхьонам-Намдо, испытания прошли безуспешно.

Тогда, баллистическая ракета, до падения, пролетела "несколько сотен миль", после чего взорвалась в воздухе.

В ноябре прошлого года, КНДР также осуществила запуск баллистической ракеты с полигона в провинции Пхёнан-Намдо.

Тогда, власти КНДР заявили, что запущена баллистическая является межконтинентальной и способна достичь территории США, а также ракета "Хвасон-15" способна нести ядерный заряд.

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