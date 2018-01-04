Украденный бюст писателя и поэта Александра Пушкина в Чернигове был найден. Об этом сообщил заместитель мэра Чернигова по вопросам деятельности исполнительных органов совета Александр Ломако на своей странице в Facebook.

Кроме того, был найден и стокилограммовый бронзовый бюст писателя Михаила Коцюбинского.

"Украденные памятники М. Коцюбинскому и А. Пушкину найдены. Об этом заявил во время утреннего совещания черниговский городской председатель Владислав Атрошенко. Пока идут следственные действия, детали он не стал разглашать. Вместе с тем он поблагодарил всех неравнодушных, ведь публичный резонанс однозначно помог раскрытию этих краж", - написал он.

По словам Александра Ломако, эти памятники никогда не охранялись, "ни советской, ни царской властью, ни во время независимости".

Добавим, что по информации местного СМИ "Сіверщина", памятник Коцюбинскому не стоит на балансе ни у одного органа местной власти. А памятник Пушкину принадлежит местному управлению ЖКХ, его стоимость оценивают в 316 грн.

Напомним, что в декабре в Чернигове похитили два памятника. Вначале на могиле писателя Михаила Коцюбинского сбросили с постамента и украли бронзовый бюст. А вот Пушкина на месте не оказалось уже утром 31 декабря. Памятник был установлен более ста лет назад.

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