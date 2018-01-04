Появление миротворцев только на линии разграничения воюющих сторон отметит «новую границу в Украине»

Германия будет поддерживать размещение миротворцев ООН на всей территории Донбасса, неподконтрольной Киеву, а не только для защиты наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ. Это заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль, передает Deutsсhe Welle, информирует еizvestia.com.

В Берлине рассчитывают, что миротворческая задача ООН будет введена в Донбасс еще до мартовских выборов президента в России, добавил он. Министр заявил это после переговоров в Киеве с главой МИД Украины Павлом Климкиным. Они оба выразили встревоженность в связи обострением ситуации на востоке Украины. Габриэль назвал войну в Донбассе не просто конфликтом между Россией и Украиной, а опасным прецедентом для всей Европы и мира, так как эти события ставят под вопрос уважение границ и дальнейшее выполнение межгосударственных договоров. Как сообщает Deutsсhe Welle, он призвал установить в Донбассе стабильное перемирие и восстановить границы Украины в этом регионе.

Комментируя введение миротворцев ООН в Донбасс, Габриэль высказал мнение, что «должна быть вооруженная и прочная добровольческая задача ООН на всей оккупированной территории, а не только охрана — в виде малочисленной группы — представителей ОБСЕ». По его оценке, появление миротворцев только на линии разграничения воюющих сторон отметит «новую границу в Украине».

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