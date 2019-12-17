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Под Радой проходят сразу четыре акции протеста
17.12.2019 22:44
У здания Верховной Рады в Киеве проходит четыре акции протеста Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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