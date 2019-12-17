|Вишукана Кім Кардашьян на дні народження відомого репера (Фото)
|17.12.2019 23:09
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У числі гостей були помічені практично всі члени сімейства Кардашьян-Вест: Кім, Каньє, Кайлі, Хлої, а також знаменитий репер і продюсер Андре Янг (Dr.Dre) з дружиною Ніколь.
Судячи з усього дрес-код заходу був в стилі black tie: чоловіки були в елегантних смокінгах, а жінки в розкішних вечірніх сукнях в підлогу. Одним з найяскравіших образів став наряд Кім: зірка з'явилася в дивовижної краси шовковій сукні Vivienne Westwood, з глибоким декольте, що підкреслює її прекрасні груди. В якості аксесуару Кім вибрала клатч Chanel в формі перламутрової черепашки. Браво, Кім, ти, як завжди, бездоганна!
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