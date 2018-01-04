Ученый-религиовед Игорь Козловский, освобожденный из плена российско-оккупационных войск на Донбассе в рамках масштабного обмена пленными 27 декабря, считает, что на него донес кто-то из знакомых.

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«Я думаю, что человек, который писал донос, был где-то рядом. Потому что там есть подробности, которые могли знать только те, кто имел со мной общение. Есть разные подозрения. По тексту можно понять, кто это. Господь им судья», — сказал Козловский.

По словам ученого, боевики вели за ним слежку и составили целое досье.

«Когда я взял уголовное дело, которое они завели (они не давали полностью читать), я начал читать одно из первых писем. Вижу, там оперативная информация, что человек, имеющий псевдоним Комар, информирует, что есть Игорь Козловский, который имеет проукраинскую позицию, который поддерживал Майдан, который был соорганизатором молитвенного марафона, все ученики которого имеют проукраинскую позицию, большинство из них выехали из региона, многие из них занимают активную антиДНРовскую позицию», — рассказал Козловский.

Он уточнил, что там были три или четыре страницы этого текста.

«Было понятно, что была дана команда «разрабатывать». Какую-то информацию они могли получить, и тогда возникла идея подставить», — добавил ученый.

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