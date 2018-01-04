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США сомневаются в психическом здоровье Ким Чен Ына
04.01.2018 11:00

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс выступила в защиту заявлений президента США Дональда Трампа о лидере КНДР Ким Чен Ыне и наличии у него ядерной кнопки.

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По словам Сандерс, в Белом доме сомневаются в психическом здоровье северокорейского лидера.

Сандерс не стала отвечать на вопрос, на каких основаниях в администрации президента США сделали вывод о состоянии Ким Чен Ына. Пресс-секретарь также отметила, что Трамп выполняет свои обещания и защищает американский народ.

Накануне президент США ответил на новогоднее заявление северокорейского лидера о том, что тот держит ядерную кнопку на своём рабочем столе. Трамп написал, что у него «тоже есть ядерная кнопка, только она больше, мощнее и работает» и предложил проинформировать об этом Ким Чен Ына.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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