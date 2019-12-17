|В Одессе подделывали туалетную бумагу
|17.12.2019 23:48
|
Одесская компания «Елизавета-ОД» производила туалетную бумагу, созвучную по названию с туалетной бумагой “Обухов“ другой фирмы.
Об этом сообщили в Одесском отделении АМКУ.
Одесситы выпускали туалетную бумагу под названием “Опухоф“. Из-за этого изготовители туалетной бумаги марки “Обухоф“ обратились в Антимонопольный комитет.
Рассмотрев жалобу, в АМКУ решили, что в действиях фирмы “Елизавета-ОД“ есть нарушения, предусмотренные статьей 4 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции». Речь идет о незаконном использовании обозначений без разрешения собственника.
Представители АКМУ уведомили одесскую фирму о том, что те должны прекратить нарушения.
Поделитесь статьей с друзьями