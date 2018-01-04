В Великобритании задержали шесть человек, которые, вероятно, являются членами неонацистской движения National Action. Об этом сообщает Birmingham Mail со ссылкой на пресс-службу полицейского подразделения по борьбе с терроризмом Западного Мидленда, передает

Пятеро мужчин и одна женщина в возрасте от 21 до 37 лет в течение длительного времени находились в поле зрения правоохранительных органов.

Все задержанные взяты под стражу на 48 часов в соответствии со статьей 41 британского Акта о терроризме 2000 года.

В декабря 2016 года британские власти признала National Action запрещенной организацией после того, как и поздравила убийство политика Джо Кокса, который был членом Лейбористской партии, выступавшей за сохранение членства страны в ЕС.

National Action стала первой ультраправой группой, которую объявили вне закона в Британии.

Ряд британских военнослужащих предстал перед судом по обвинению в связях с National Action.

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