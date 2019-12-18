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Дуже красива Наталя Водянова на благодійному вечорі Baby Love Ball
18.12.2019 01:17
Днями відбувся благодійний Baby Love Ball, який ініціювали Наталя Водянова і Яна Рудковська на користь Фонду допомоги дітям «Оголені серця». «Бал любові» проходить тільки в особливих випадках, і кожен раз гості вечора насолоджуються незвичними і креативними постановками.

Протягом вечора вдалося зібрати 680 тисяч євро. Ці кошти будуть спрямовані на допомогу сім'ям, які виховують дітей з аутизмом, синдромом Дауна, церебральним паралічем та іншими особливостями розвитку, а також на навчання фахівців, які працюють з такими дітьми.

Підтримали роботу Фонду «Оголені серця» прибули: Діма Білан, Філіп Кіркоров, Корделія де Кастеллан, Уляна Сергієнко, Ольга і Чарльз Томпсон, Оксана Лаврентьєва, Юліана Караулова, Олександр і Анжеліка Ревва, Оксана Бондаренко, Володимир Перельман, Айсель Трудель, Ян Яновський і багато інших.

Родзинкою свята стала співорганізатор Наталя Водянова.

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