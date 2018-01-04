Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль не прибудет на линию разграничения на Донбасс как это было запланировано заранее, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Климкин.

Погодные условия не позволили министрам посетить линию разграничения.

Министры иностранных дел Украины и Германии Павел Климкин и Зигмар Габриэль не смогли посетить линию разграничения на Донбассе в четверг, 4 января.

Об этом сообщил Климкин в своем аккаунте в Twitter.

"Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, но не помешали продуктивному общению с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем. Планируем осуществить совместную поездку на Донбасс позднее в этом месяце", – написал глава МИД Украины.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль надеется, что Верховная Рада не будет рассматривать законопроект, направленный на ограничение независимости антикоррупционных органов.

Такое мнение он высказал во время пресс-конференции с министром иностранных дел Павлом Климкиным, передает "Украинская правда".

Министр иностранных дел Германии выразил надежду, что законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения парламентского контроля больше не будет рассматриваться в Раде.

"Работа независимых антикоррупционных учреждений часто неудобная и вызывает в определенной степени конфликты, но мы считаем, что эта работа очень важна и очень хорошо, что был отозван проект закона, который мог бы ограничить деятельность антикоррупционных учреждений", – заявил Габриэль.

Также министр иностранных дел Германии добавил, что для Украины является очень важным рост к ней доверия международных инвесторов.

Как известно, в Верховной Раде готовят поправки к закону, чтобы руководителя НАБУ можно было освобождать единоличным решением парламента.

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