«Сообщение „Коммерсанта“ о якобы фактическом уничтожении семи российских военных самолетов на авиабазе „Хмеймим“ — фейк», утверждает Минобороны РФ

Двое российских военных погибли при минометном обстреле боевиками аэродрома «Хмеймим» 31 декабря. Об этом заявило Минобороны РФ, информирует еizvestia.com.

В ведомстве уточнили, что с наступлением темноты аэродром «Хмеймим» подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группой боевиков. Несмотря на это российская авиагруппа в Сирии «боеготова и продолжает выполнять все задачи по предназначению в полном объеме».

«Сообщение „Коммерсанта“ о якобы фактическом уничтожении семи российских военных самолетов на авиабазе „Хмеймим“ — фейк», — сообщили в министерстве.

Ранее об обстреле написала газета «Коммерсант». По данным издания, в результате были уничтожены семь самолетов, а ранения могли получить более десяти военнослужащих. Огнем был также был уничтожен склад боеприпасов, уточняет издание.

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Накануне Минобороны сообщило, что 31 декабря в Сирии российский военный вертолет Ми-24 потерпел катастрофу, оба пилота погибли. В ведомстве отметили, что случай произошел из-за технической неисправности, когда вертолет летел на аэродром Хама.

По данным группы расследователей Conflict Intelligence Team (CIT), имена погибших пилотов — Артем Кулиш и Тимур Давлятов.

В CIT отметили, что вертолет сопровождал колонну в районе населенного пункта аз-Зара в провинции Хама и задел провода.

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