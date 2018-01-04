Национальный банк Украины (НБУ) обновил требования к организации и проведению инспекционных проверок банков и других лиц, которые охватываются надзорной деятельностью центробанка, сообщил НБУ на веб-сайте.

Согласно новой редакции Положения о планировании и порядке проведения инспекционных проверок, утвержденной постановлением НБУ №145 от 28 декабря 2017 года, которое вступает в силу с 4 января, предусмотрено утверждение планов инспекционных проверок правлением Нацбанка, структурированы этапы инспекционной проверки, четко определены права и обязанности инспекторов, руководителей и работников объекта проверки.

Новая редакция документа также предусматривает внесение результатов инспекционных проверок на рассмотрение комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ и учета рекомендаций по результатам такого рассмотрения.

Кроме того, определен порядок действий инспекторов НБУ в случае противодействия со стороны объекта инспекционной проверки, создания его представителями препятствий для надлежащего ее проведения.