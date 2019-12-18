В американское посольстве отреагировали на протесты под Верховной Радой.

Посольство США в Украине во вторник, 17 декабря, отреагировало на столкновения под Верховной Радой отметив, что выступает против насилия. Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.

«Соединенные Штаты поддерживают право на мирные протесты. Мы осуждаем насилие в отношении полиции и журналистов, которое произошло сегодня возле Верховной Рады», – сказано в сообщении

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