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США поддерживают украинские протесты, но только мирные
18.12.2019 05:47

В американское посольстве отреагировали на протесты под Верховной Радой.

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Посольство США в Украине во вторник, 17 декабря, отреагировало на столкновения под Верховной Радой отметив, что выступает против насилия. Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.

«Соединенные Штаты поддерживают право на мирные протесты. Мы осуждаем насилие в отношении полиции и журналистов, которое произошло сегодня возле Верховной Рады», – сказано в сообщении

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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