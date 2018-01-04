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Трамп заявил, что его бывший советник Бэннон потерял рассудок
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04.01.2018 11:05
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Экс-советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон стал
главным источником книги Майкла Вулффа "Огонь и ярость: в Белом
доме Трампа", которую в Белом доме назвали лживой. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Трамп раскритиковал Бэннона
Фото: EPA Трамп заявил, что после увольнения из Белого дома Бэннон
"потерял не только работу, но и рассудок". Президент США
утверждает, что у экс-советника было немного личных встреч с ним и
что Бэннон "только притворялся, что имел влияние", чтобы обманывать
людей.Канал отмечает, что Бэннон стал главным источником книги
Майкла Вулффа "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа", которую в
Белом доме назвали лживой.В книге, фрагменты которой опубликовал
журнал New York Magazine, Бэннон подверг резкой критике сына
президента, Дональда Трампа – младшего, и зятя Джареда Кушнера
за согласие встретиться с юристом из России Натальей Весельницкой в
Нью-Йорке в июне 2016 года. Он считает эту встречу
"предательством".Также экс-советник Трампа рассказал Вулффу, что
дочь главы Белого дома Иванка Трамп хочет стать первой
женщиной – президентом США.Бэннон был отстранен от должности
главного политического советника президента США в августе 2017
года. Тогда Трамп поблагодарил его за службу и роль, которую тот
сыграл в предвыборной кампании.
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