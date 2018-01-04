Экс-советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон стал главным источником книги Майкла Вулффа "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа", которую в Белом доме назвали лживой. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Трамп раскритиковал Бэннона Фото: EPA Трамп заявил, что после увольнения из Белого дома Бэннон "потерял не только работу, но и рассудок". Президент США утверждает, что у экс-советника было немного личных встреч с ним и что Бэннон "только притворялся, что имел влияние", чтобы обманывать людей.Канал отмечает, что Бэннон стал главным источником книги Майкла Вулффа "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа", которую в Белом доме назвали лживой.В книге, фрагменты которой опубликовал журнал New York Magazine, Бэннон подверг резкой критике сына президента, Дональда Трампа – младшего, и зятя Джареда Кушнера за согласие встретиться с юристом из России Натальей Весельницкой в Нью-Йорке в июне 2016 года. Он считает эту встречу "предательством".Также экс-советник Трампа рассказал Вулффу, что дочь главы Белого дома Иванка Трамп хочет стать первой женщиной – президентом США.Бэннон был отстранен от должности главного политического советника президента США в августе 2017 года. Тогда Трамп поблагодарил его за службу и роль, которую тот сыграл в предвыборной кампании. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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