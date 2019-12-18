Стало відомо, як відреагувала Джессіка Біл на зраду чоловіка.







Джессіка Біл, здається, не вірить всім цим чуткам про зраду Джастіна Тімберлейка і продовжує з гордістю носити обручку. Папараці недавно сфотографували її в Лос-Анджелесі, і з цих знімків не можна сказати, що Джессіка чимось сильно засмучена.















Джерело, близьке до пари, заявило, що у Джастіна і Джесіки все в порядку, вони не збираються заглиблюватися в те, що сталося, а вже тим більше розлучатися через це.



«Їх шлюб виживе. Джастін, звичайно, відчуває себе винуватим, - наводить слова інсайдера E! News. - Вона добре все сприйняла, а він усвідомлює, наскільки йому пощастило. Джастін стверджує, що нічого не було, вони просто всі відпочивали, ось і все».