По данным издания, ракета среднего радиуса действия упала на город Токчхон с населением в 237 тысяч человек, при этом был нанесен «серьезный ущерб» промышленным и сельскохозяйственным строениям.

Неудачное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореи, которое состоялось 29 апреля 2017 года, закончилось падением обломков на населенный пункт. Об этом сообщает The Diplomat со ссылкой на источник в правительстве США.

По данным издания, ракета среднего радиуса действия «Хвасон-12″ упала на город Токчхон с населением в 237 тысяч человек, при этом был нанесен «серьезный ущерб» промышленным и сельскохозяйственным строениям. Источник отмечает, что ракета находилась в воздухе около минуты и преодолела не более 70 километров, а взрыв мог быть довольно мощным из-за большого объема неизрасходованного топлива. Журналисты сомневаются, что жертв могло быть много, так как ракета упала на территорию промышленной зоны в нерабочее время.

В феврале 2016 года КНДР произвела успешный запуск ракеты-носителя «Кванмёнсон». В мире расценили этот шаг как испытание межконтинентальной баллистической ракеты, после чего Совбез ООН одобрил новый пакет санкций в отношении Пхеньяна. Документ предусматривал запрет на экспорт Пхеньяном угля, железной руды, титана, ванадия, золота и других ценных металлов, а также эмбарго на поставки в КНДР авиационного и ракетного топлива. Кроме того, были введены санкции в отношении банковского сектора, обязательные проверки грузов и адресные меры против лиц и организаций, связанных с ядерной и ракетной программами.

После этого Северная Корея провела целый ряд ядерных и ракетных испытаний, что привело к обострению ситуации вокруг Корейского полуострова. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявлял о готовности нанести удар по США, а глава Белого дома Дональд Трамп не исключал военного решения конфликта.

22 декабря 2017 года Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию о новых санкциях в отношении Северной Кореи, которые стали ответом на очередное испытание, проведенное 29 ноября. По данным северокорейского новостного агентства ЦТАК, ракета нового типа «Хвасон-15″ за 53 минуты полета поднялась на высоту 4475 километров и преодолела дистанцию в 950 километров. Эксперты посчитали, что потенциально ракета может доставить заряд практически в любую точку территории США.

Разработанный США документ включил в себя меры по сокращению поставок нефти Северной Корее вплоть до 90%. Кроме того, резолюция предлагает обязать всех северокорейских граждан, работающих за границей, вернуться домой в течение года. Проект резолюции изначально был более жестким и предусматривал полный запрет на импорт нефти в КНДР, а также заморозку активов членов правительства Северной Кореи и ее лидера Ким Чен Ына. Однако итоговая версия документа была согласована правительством США с Китаем, который является главным торговым партнером КНДР.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира