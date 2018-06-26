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Экс-нардеп от Партии регионов и прежний пресс-секретарь беглого
президента Украины Виктора Януковича Анна Герман заявила, что
экс-президент сбежал в Россию, чтобы избежать гражданской войны в
Украине. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Анна
Герман: Если бы Янукович остался, в стране началась бы
гражданская война, уже за него Фото: Ростислав Гордон /
Gordonua.com Анна Герман во время дачи показаний в Оболонском
райсуде Киева, где 26 июня проходит заседание по делу о госизмене
беглого президента, передает корреспондент "ГОРДОН"."Когда он
полетел в Харьков и полетел в Донецк, он заверял меня, – я
спрашивала: "Виктор Федорович, куда вы едете?" – "Я, Анечка,
не брошу Украину. Я еду, чтобы пообщаться... с людьми на востоке
Украины", – рассказала она.Герман подчеркнула, что Янукович не
планировал покинуть Украину."Что его в дальнейшем на это побудило,
я не знаю. Но насколько я понимаю, насколько он высказывался уже
позже, Виктор Федорович считал, что его бытие тут, в Украине,
приведет к еще большему конфликту. Его сторонников было тут немало
в Украине", – заявила она.По мнению экс-нардепа, если бы
экс-президент остался в стране, в Украине могла начаться
гражданская война."Он больше боялся за людей по обе стороны
баррикад, чем за себя самого. Я это знаю. У меня есть
доказательства этому. И если Янукович позволит мне открыть
некоторые наши разговоры, которые не принадлежат лично мне, я дам
суду еще много существенных доказательств этому", –
подчеркнула Герман.Экс-нардеп добавила, что даже сам Янукович не
понимает, почему он оказался в России."Я думаю, что решение
покинуть Украину в какой-то момент, я думаю, что оно пришло в
какой-то момент, когда он понял, что если останется, в стране
начнется гражданская война, уже за него. Я думаю, это решение не
может пояснить себе он сам, не то что моя скромная персона", –
рассказала она.Янукович был президентом Украины с февраля 2010 года
по февраль 2014-го. По данным СБУ, он покинул страну в ночь на
23 февраля 2014 года. К тому моменту в Украине три месяца
продолжались массовые протесты и были жертвы между митингующих и
правоохранителей в результате силового противостояния.Камеры
видеонаблюдения зафиксировали, что вывоз ценных вещей из
резиденции Януковича "Межигорье" под Киевом начался 19 февраля, то
есть до расстрела митингующих в центре Киева, и длился до 22
февраля. На видео видно, как неизвестные люди выносят из особняка
"Хонка", в котором жил экс-президент, картины, иконы, вазы, часы,
оружие и грузят в автомобили и вертолет. На одном из опубликованных
видео зафиксировано, как за процессом вывоза вещей наблюдает лично
экс-президент. На пресс-конференции в России в ноябре 2016
года Янукович заявил, что он "из Украины ничего не вывозил,
кроме личных вещей, которые были ручной кладью".В январе 2018 года
прежний охранник Януковича Олесь Шаран рассказал в суде, что перед
выездом экс-президента в Харьков 21 февраля 2014 года вещи из
его резиденции "Межигорье" заносили в грузовой автомобиль. Он
добавил, что ранее такого вывоза вещей из "Межигорья" не видел.В
Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению
Януковича в госизмене. Ему инкриминируют три статьи Уголовного
кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437
(пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110
(пособничество в посягательстве на территориальную целостность и
неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие
последствия).
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