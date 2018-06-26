Экс-нардеп от Партии регионов и прежний пресс-секретарь беглого президента Украины Виктора Януковича Анна Герман заявила, что экс-президент сбежал в Россию, чтобы избежать гражданской войны в Украине. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Анна Герман: Если бы Янукович остался, в стране началась бы гражданская война, уже за него Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Анна Герман во время дачи показаний в Оболонском райсуде Киева, где 26 июня проходит заседание по делу о госизмене беглого президента, передает корреспондент "ГОРДОН"."Когда он полетел в Харьков и полетел в Донецк, он заверял меня, – я спрашивала: "Виктор Федорович, куда вы едете?" – "Я, Анечка, не брошу Украину. Я еду, чтобы пообщаться... с людьми на востоке Украины", – рассказала она.Герман подчеркнула, что Янукович не планировал покинуть Украину."Что его в дальнейшем на это побудило, я не знаю. Но насколько я понимаю, насколько он высказывался уже позже, Виктор Федорович считал, что его бытие тут, в Украине, приведет к еще большему конфликту. Его сторонников было тут немало в Украине", – заявила она.По мнению экс-нардепа, если бы экс-президент остался в стране, в Украине могла начаться гражданская война."Он больше боялся за людей по обе стороны баррикад, чем за себя самого. Я это знаю. У меня есть доказательства этому. И если Янукович позволит мне открыть некоторые наши разговоры, которые не принадлежат лично мне, я дам суду еще много существенных доказательств этому", – подчеркнула Герман.Экс-нардеп добавила, что даже сам Янукович не понимает, почему он оказался в России."Я думаю, что решение покинуть Украину в какой-то момент, я думаю, что оно пришло в какой-то момент, когда он понял, что если останется, в стране начнется гражданская война, уже за него. Я думаю, это решение не может пояснить себе он сам, не то что моя скромная персона", – рассказала она.Янукович был президентом Украины с февраля 2010 года по февраль 2014-го. По данным СБУ, он покинул страну в ночь на 23 февраля 2014 года. К тому моменту в Украине три месяца продолжались массовые протесты и были жертвы между митингующих и правоохранителей в результате силового противостояния.Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что вывоз ценных вещей из резиденции Януковича "Межигорье" под Киевом начался 19 февраля, то есть до расстрела митингующих в центре Киева, и длился до 22 февраля. На видео видно, как неизвестные люди выносят из особняка "Хонка", в котором жил экс-президент, картины, иконы, вазы, часы, оружие и грузят в автомобили и вертолет. На одном из опубликованных видео зафиксировано, как за процессом вывоза вещей наблюдает лично экс-президент. На пресс-конференции в России в ноябре 2016 года Янукович заявил, что он "из Украины ничего не вывозил, кроме личных вещей, которые были ручной кладью".В январе 2018 года прежний охранник Януковича Олесь Шаран рассказал в суде, что перед выездом экс-президента в Харьков 21 февраля 2014 года вещи из его резиденции "Межигорье" заносили в грузовой автомобиль. Он добавил, что ранее такого вывоза вещей из "Межигорья" не видел.В Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене. Ему инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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