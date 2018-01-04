Курс Bitcoin 4 января на двух основных по объему торгов биржах по сравнению со средой упал.

Курс покупки Bitcoin к доллару 4 января, в четверг, на 11.00 по киевскому времени на двух основных по объему торгов биржах составил:, информирует еizvestia.com.

Американская биржа Poloniex 14 380.00 BTС/USD (-5.01%)

Американская биржа Bitfinex 14 268.00 BTС/USD (-5.39%)

Курс биткоина на американской бирже Poloniex по сравнению со средой (15 139.00 BTС/USD) упал на 5.01%. За 24 часа объемы торгов на этой бирже составили 110 630 296 долларов на 7419 биткоинов.

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Биткоин — это инновационная сеть платежей и новый вид денег. Используя P2P (пиринговую) технологию, Биткоин функционирует без какого-либо контролирующего органа или центрального банка; обработка транзакций и эмиссия осуществляются коллективно участниками сети.

Благодаря своим уникальным свойствам Биткоин открывает новые возможности, которые не предоставляла ни одна платежная система.

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