|Путин и Макрон обсудили транзит газа через Украину
|18.12.2019 07:19
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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с лидером Франции Эммануэлем Макроном проблематику транзита российского газа в ЕС через территорию Украины(function() })();
Об этом сообщила пресс-служба Кремля вечером 17 декабря.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.
Путин выразил благодарность Макрону за хорошую организацию 9 декабря в Париже саммита в «нормандском формате». Лидеры дали позитивную оценку достигнутым договоренностям.
Президент России подчеркнул необходимость последовательного осуществления вместе согласованных шагов, включая правовое оформление особого статуса Донбасса, обеспечение режима прекращения огня и обмен удерживаемыми лицами.
Кроме того, президентами РФ и Франции была затронута проблематика транзита российского газа в государства Евросоюза через территорию Украины.