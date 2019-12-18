Президент Украины считает, что на митинге по закону о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги.

Президент Владимир Зеленский, находясь в деловой поездке в Баку, прокомментировал протесты под парламентом в Киеве во вторник, 17 декабря.

«Каждый имеет право на мирное собрание. Каждый имеет право высказать мнение. И каждый должен нести ответственность, если от его действий страдает другой», – написал Зеленский.

Он также подчеркнул, что дискуссии о законодательных инициативах не должны нарушать закон.

«Я уважаю мнение украинцев, на протяжении месяцев мы слушаем предложения по реформам. Однако на митинге по закону о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги. Из-за них пострадали и митингующие, и полицейские», – отметил глава государства.

Он также заявил, что это не путь цивилизованной страны.

«Если мы хотим лучшей жизни, то должны научиться говорить, ценить друг друга и, наконец, жить вместе. Власть, как и обещала, вносит между первым и вторым чтением поправки в закон о земле на основе обсуждений с украинцами. Мы прислушиваемся к людям», – написал Зеленский.

Президент добавил, что именно так Украина будет двигаться к лучшей жизни, «несмотря на сопротивление старых «элит».

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