Почти 4 года после аннексии Крыма российская власть не устает "осваивать" ресурсы захваченного полуострова.

Издание в своем видеосюжете привело несколько примеров передела, которые произошли в последнее время, передает .

В частности, отмечает издание, крымский завод шампанских вин "Новый свет" продали российскому олигарху Юрию Ковальчуку. Он входит в ближнее окружение Владимира Путина, и, по данным минфина , является "личным кассиром" российского президента.

Як росіяни розкрадають . Дивіться, хто контролює винні заводи і стратегічне підприємство з видобутку нафти й газу: — DW (українською) (@dw_ukrainian)

и его банк "Россия" находятся под санкциями . Ранее завод шампанского был в госсобственности Украины.

Не менее известное крымское винодельческое предприятие "" перешло под контроль управления делами президента России.

Именно на "Массандре" два года назад Путина и Берлускони угощали коллекционным двухсотлетним вином, бутылка которого стоила почти 100 тыс. долларов.

Кроме того, говорится в сюжете, одним из первых оккупационная власть национализировала стратегическое предприятие "". Вместе с ним были присвоены хранилища газа, трубопроводы, буровые установки, шельфовые корабли и 18 месторождений, из которых активно и незаконно с точки зрения международного права под охраной российских военных выкачивают газ.

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