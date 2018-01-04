|Старое отобрали, новое не доделали: на оккупированном полуострове наметился строительный коллапс
|04.01.2018 11:15
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Жители материковой Украины и иностранцы практически отказались от приобретения жилья в оккупированном Крыму. Однако строительство продолжилось и на полуострове наметился коллапс.
Об этом пишут
По информации издания, к 2017 году между покупателей недвижимости на полуострове в основной массе остались местные жители.
Но и это не остановило темпы застройки полуострова: эксперты называют происходящее на сегодняшний день хаосом, а сами крымчане выходят на митинги и протесты против застройки прибрежных земель.
После аннексии Крыма Россией на полуострове начали активно возводить жилье для силовиков. Полностью обеспечить квартирами всех крымских военнослужащих в Минобороны России обещали еще к 2016 году, но многие дома так и остаются проектами до сих пор.
Первыми же вселяться в новые крымские квартиры начали военнослужащие Черноморского флота России. Жилье в Казачьей бухте Севастополя возводилось и до аннексии полуострова, здесь вырос целый военный городок. В 2014-м ключи от квартир у моря получили 639 семей военных.
В начале 2017-го квартиры в Севастополе с видом на Херсонес раздали 97 семьям российских пограничников. Ради строительства этого дома подрядчик ФСБ отнял восемь метров придомовой территории у соседней высотки.