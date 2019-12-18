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Бред Пітт назвав фільм зі своєю участю, який терпіти не може
18.12.2019 08:07
У кожного актора є в фільмографії проект, який він (з тих чи інших причин) не любить згадувати.

Наприклад, Ді Капріо не любить згадувати про "Титанік".

А тепер зізнання зробив Бред Пітт. В інтерв'ю The New York Times Пітт розповів про свій сумний досвід:

"Мені довелося знятися в "Трої", потрібно було виконати свої зобов'язання перед студією. В процесі я зрозумів, що цей фільм виходить не таким, яким би я хотів його бачити. Але я не міг кинути роботу на півдорозі. Це зводило мене з розуму. "Троя" стала просто комерційним продуктом. З того моменту я вирішив, що в подальшому буду займатися тільки якісними історіями".

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