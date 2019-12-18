У кожного актора є в фільмографії проект, який він (з тих чи інших причин) не любить згадувати.



Наприклад, Ді Капріо не любить згадувати про "Титанік".



А тепер зізнання зробив Бред Пітт. В інтерв'ю The New York Times Пітт розповів про свій сумний досвід:



"Мені довелося знятися в "Трої", потрібно було виконати свої зобов'язання перед студією. В процесі я зрозумів, що цей фільм виходить не таким, яким би я хотів його бачити. Але я не міг кинути роботу на півдорозі. Це зводило мене з розуму. "Троя" стала просто комерційним продуктом. З того моменту я вирішив, що в подальшому буду займатися тільки якісними історіями".



