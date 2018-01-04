В 2017 году в Киеве зафиксированы 24 температурных рекорда, год стал одним из самых теплых с 1881-го

Климатологи Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского зафиксировали в Киеве в 2017 году 24 температурных рекорда, минувший год был одним из самых теплых, начиная с 1881 года.

"Среднегодовая температура прошлого года в Киеве составляла +9,8°С, что на 2,1°С превышает климатическую норму. Он занял 3-е место между самых теплых лет с 1881 года", - говорится в сообщении на сайте обсерватории.

Специалисты отметили, что все месяцы года имели существенное превышение среднемесячных температур относительно климатической нормы, особенно март - на 5,5°С. Самым холодным оказалось 7 января, когда температура опустилась до -18,7°С, а самым жарким днем - 4 августа, когда температура в тени достигала +34,7°С.

Всего в 2017 году в Киеве зафиксированы 24 температурных рекорда, больше только (6 и 7) - в апреле и сентябре соответственно (все - в сторону превышения предыдущих значений).

Что касается осадков, то их выпало 590 мм, что соответствует 91% климатической нормы. Но распределение было неравномерно - более двух месячных норм в октябре и декабре, а в другие месяцы осадков было недостаточно, что негативно повлияло на сельское и водное хозяйство, констатируют в обсерватории.