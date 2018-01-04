Mercedes S500 с номерами АА 0070 ВР принадлежит внефракционному нардепу Юрию Деревянко.

Автомобиль Mercedes S500 с номерными знаками Верховной Рады Украины, на которых был заклеен украинский флаг, был замечен на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил член Радикальной партии Олега Ляшко Андрей Лозовой, — передает InfoResist, информирует еizvestia.com.

svodka.net/wp-content/uploads/2018/01/avto.jpg" title="«К Курченко ездил?» В Москве заметили авто с номерами Верховной Рады и заклеенным украинским флагом (ФОТО)" alt="«К Курченко ездил?» В Москве заметили авто с номерами Верховной Рады и заклеенным украинским флагом (ФОТО)" width="460" height="345"size-full wp-image-4665030" srcset="http://svodka.net/wp-content/uploads/2018/01/avto.jpg 460w, http://svodka.net/wp-content/uploads/2018/01/avto-112x84.jpg 112w, http://svodka.net/wp-content/uploads/2018/01/avto-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" />

«Друзья, помогите идентифицировать московского предателя. Известно ли кому-то, кто реально ездит на Mercedes S500 с номерными знаками АА 0070 ВР?», — написал Лозовой.

Нардеп уточнил, что этот автомобиль видела в Москве знакомая его товарища.

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«Вероятно, это народный депутат от Ивано-Франковщины Юрий Деревянко… К Курченко ездил?», — позднее дописал Лозовой.

Комментаторы под постом также поделились информацией, что Mercedes S500 с номерами АА 0070 ВР принадлежит внефракционному нардепу Юрию Деревянко.

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