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В Китае зафиксировано мощное землетрясение: есть пострадавшие
18.12.2019 08:29
Землетрясение в Китае - пять человек пострадали
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
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