По данным Лондонской биржи, около 8.30 по Киеву Brent торговался по $68,23 за баррель. Цены на нефть обновляют максимумы Фото: ЕРА По данным Лондонской биржи, около 8.30 по Киеву Brent торговался по $68,23 за баррель. В 11.05 по Киеву стоимость этой марки нефти составляла $68.00. Reuters объясняет рост цен на нефть событиями в Иране, где с прошлой неделе проходят антиправительственные протесты. Таким образом нефть дорожает из-за опасений перебоев с поставками из этой страны.26 декабря стоимость Brent превысила $66 за баррель впервые с 2015 года.28 декабря 2017 года в Иране начались самые масштабные за последние восемь лет антиправительственные выступления. От властей страны требуют побороть бедность, освободить политзаключенных, положить конец произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии и Ираке. 30 декабря в столице Ирана Тегеране протестующие пытались штурмовать государственные здания.31 декабря президент Ирана Хасан Рухани заявил, что граждане страны могут свободно выражать свое недовольство, но призвал избегать насилия.За время протестов погибли не менее 23 человек. Силовики задержали сотни протестующих. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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