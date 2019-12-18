Михаил Чаплыга

Осмысление протестов и попытки их канализации.

1. Судя по странным сообщениям Зеленского УДРАВШЕГО в Баку ценой высланного туда на верную смерть беженца, наталкивают на понимание того, что Зеленский все скоординировал по научению Авакова.

2. Аваков теперь ПОЛНОСТЬЮ владеет Зеленским и тот - его криминальная собственность.

3. Именно Аваков устроил после "Краснолинейного майдана" ночевку под АП. Порошенко был против и не платил за это. Аваков настоял и сунул туда свои Дружины... А сам улетел с Зеленским. Чтоб тот хорошо понимал, что будет. По ходу в те дни (пока вы все переживали за Донбасс), Аваков показывал Зеленскому мышцу - требовал поступок для МСЛ (собственность РФ) в ИГОРНОМ законе.

4. По ходу Аваков красиво потом слил ночевку под АП руками своих Дружин. Заодно и дискредитировал патриотическое движение.

5. Хотели и Тимошенко замазать, но Анархист упредил сию шнягу за сутки до "краснолинейного майдана".

6. Потом Аваков втянул Зеленского в постанову "Бабченко-2" по делу Шеремета. Какой феерический фарс. Но теперь Зеленский просто кукла.

7. Потом Аваков слил протесты по Земле. Опять же руками Дружин и Свободы. Как и в предыдущие разы в этом месяце. Две три ГНУСНЫХ провокации и вуа-ля! Новости ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО об этом. Осудительные!

8. США в теме... Посольство, забыв о печеньках Нулад, безотлагательно разродилось заявой. Осудительной. Видимо нефтяные поля для бывшего министра энергетики США и урановые руднички - дорогого стоят! Правда, США?

9. Заява пос-ва вышла синхронно с неожиданной заявой вдруг озаботившегося из Баку нашего Президента... Так за родину переживал оттель, что сладкий стол не мог осилить и написал синхронную заяву с пос-вом США. Осудительную...

10. Написал, что мол не фермеры там протестовали и это херня. Зеленский, не мети пургу! Аваков конечно молоток - так умело все обосрать, слить и обгадить... талант! Но... как и министр не обязательно должен быть профессором в своей парафии, как депутат не обязательно должен быть академиком права, так и протест может быть... и ДОЛЖЕН быть... политическим. Иначе это просто бунт и демонстрация. Это значит, что АНАРХИСТ может выступать против продажи Земли, и он не обязательно должен быть фермером.

11. Тимошенко я устал советовать. Это уже становится напряжно. НИКОГДА НЕ ХОДИ НА ЧУЖИЕ МИТИНГИ СО СВОИМИ ФЛАГАМИ! Но также НИКОГДА НЕ ПУСКАЙ АВАКОВА НА СВОИ МИТИНГИ!

Зачем было садиться за один стол со Свободой и Дружинами? ЗАЧЕМ? НАХИБА? Все плохо без них? С ними вообще НИЧЕГО!

Лучше 100 человек, но твои и за идею, чем 200 не твоих, которые обосрут и тебя и твой протест. Как я и писал. Мы пойдем другим путем. Нас не интересуют пассионарии - нас интересует молчаливое большинство. Мы не доставим власти веселье от канализации наших бессмысленных движительных активностей в форме выпуска пара. Мы методично идем к первому общенациональному Страйку. Реконкиста неихбежна. Мы все знаем. Все видим. Все понимаем. Все учитывааем. Мы не машем руками - мы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО собираемся ВСЕ изменить..

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