В четверг, 4 января, Министры иностранных дел Украины и ФРГ Павел Климкин и Зигмар Габриэль не смогли посетить линию разграничения на Донбассе из-за погодных условий.

"Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, но не помешали продуктивному общению с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем. Планируем осуществить совместную поездку на Донбасс позднее в этом месяце", - написал глава МИД Украины в Твиттере в четверг утром.

Ранее в микроблоге МИД Украины в соцсети были размещены фотографии двух министров и посла ФРГ в Украине Эрнста Райхеля в салоне самолета и подпись "Павел Климкин брифингует своего немецкого коллегу Зигмара Габриэля перед отлетом на Донбасс". Позднее МИД сообщил, что главы МИД находятся в городе Днепр, где Климкин информирует своего коллегу о ситуации на Донбассе.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, руководитель Министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что конфликт на Донбассе касается всей Европы.

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