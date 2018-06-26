Национаальное управление по аэронаавтике и исслеедованию космиического простраанства (NASA) на своем сайте опублковало недавно уникальное красочное фото Юпитера, на котором запечатлены его облака, сообщает Корреспондент .

Стоит отметить, что причудливые хаотичные разводы напоминают больше полотна известных художников. Яркие пятна на снимке являются либо аммиаком, либо водо

По данным источника, изображение было сделано автоматической межпланетной станцией Juno.

Напомним, исследователям при помощи телескопа Хаббл удалось сделать уникальный снимок галактики IC 4870 , в центральной части которой можно найти нити голубого газа.

Известно, что галактика расположена на расстоянии в 28 млн световых лет от планеты Земля в созвездии Павлин. Она была открыта в 1900 году американским астрономом Делайлом Стюартом.

Также, работники Лаборатории реактивного движения NASA обнаружили новый астероид на орбите Земли .

Как сообщал svodka.net ранее, американская компания SpaceX намерена осуществить первый коммерческий запуск ракеты-носителя Falcon Heavy со спутником для компании Arabsat в конце года.

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