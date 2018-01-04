|Соперница Свитолиной отказалась играть с украинкой в 1/4 финала престижного турнира в Австралии (фото)
|04.01.2018 11:20
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина (3) легко вышла в полуфинал теннисного турнира в австралийском Брисбене, призовой фонд которого составляет 895 тысяч долларов.
Четвертьфинальный поединок против Йоханны Конты (5) из Великобритании продлился только 2 часа и 12 минут и завершился при счете 1:6, 7:6(6), 3:2.
Перед началом решающего сета британка получила травму и ей пришлось взять медицинский перерыв. Массажисты попытались вернуть теннисистку в игру, однако после пяти геймов Конта отказалась продолжать встречу.
В полуфинале Свитолина сразится с победительницей встречи Каролина Плишкова (Чехия, 2) — Кайя Канепи (Эстония, Q).
За свою карьеру наша соотечественница дважды доходила до полуфинала в Брисбене. Последний раз это случилось в прошлом сезоне.