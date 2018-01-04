Неприятный запах изо рта – проблема, с которой знакомы многие. Обычно для борьбы с ним используются средства, которые содержат ментол. Американские ученые утверждают, что в таком случае лучше применять мускатный орех, пишет со ссылкой на .

С помощью этой специи можно освежить дыхание за короткий промежуток времени. Причем, ее действие намного сильнее ментола и не вызывает жжение во рту.

Чем же вызвано такое свойство мускатного ореха? Все дело в особом веществе неолигнане, которое содержится в специи. Оно обладает охлаждающим свойством, эффект от которого держится в 3 дольше, чем после ментола. Это объясняется большей молекулярной массой неолигнана, а значит, более долгим периодом его абсорбции.

Уже были проведены эксперименты с добровольцами, которым предложили полоскать ротовую полость водой с неолигнаном. Результаты показали, что через 5 минут полоскания наблюдается такой же эффект, как и после использования средств с ментолом. При этом полоскание такой жидкостью было комфортным, а длительность эффекта составила 30 минут. Медицинские специалисты отмечают, что это вещество следует вводить в состав ополаскивателей для полости рта, зубных паст и даже жевательных резинок.

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