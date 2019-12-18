В центре Киева от инфаркта умер не участник протестов против рынка земли под Радой, а участник протестов под Нацбанком, чью смерть в правительственном квартале украинской столицы ранее связывали со столкновениями полиции с радикалами у стен парламента.

Им оказался трижды судимый за кражи Павел Боков. Об этом сообщает Цензор со ссылкой на свои источники в полиции.

Он участвовал в акциях протеста под Нацбанком, которые, как считается, организует Игорь Коломойский.

Согласно данным Информационного портала Национальной полиции, Павел Боков был ранее часто судим за разные виды преступлений.

Так, в 1999 году он был осужден за грабеж (ч.2 ст.186 УК), в 2002-м он сел в тюрьму на 4 года по той же статье, а в 2009-м - на три года за кражу имущества (ч.3 ст. 185 УК).

В данный момент Боков числится подсудимым за кражи в Шевченковском (дважды) и Соломенском управлениях НПУ.

По официальным данным, в результате потасовок с правоохранителями задержали 26 активных радикалов, от рук которых пострадали 17 бойцов, защищавших Раду.

Заместитель министра МВД Антон Геращенко заявил, что за это им придется отвечать, и полиция уже готовит целых три подозрения.

"За это и другие правонарушения, в результате которых гражданские лица и правоохранители получили значительные телесные повреждения, придется отвечать по закону. Полиция Киева готовит три подозрения лицам, обоснованно подозреваемым в нанесении таких повреждений. В результате столкновений пострадали 17 правоохранителей и двое митингующих (одному из них другой участник акции протеста попал камнем в голову). Сейчас врачи проводят собрание для того, чтобы решить вопрос, делать или не делать трепанацию черепа офицеру, военнослужащему Национальной гвардии, участнику боевых действий подполковнику Кулинко Ю.В.", - написал пост в своем Facebook Антон Геращенко.

Однако, правоохранители установили анкетные данные участников акции в управлении полиции, сняли их отпечатки и уже распустили по домам без всяких подозрений.

Эти сведения на своей странице в Facebook подтвердил прежний первый заместитель прокурора Печерского района Киева Александр Кузьменко.

Из содержания его поста можно сделать вывод, что руководство местной прокуратуры попросту не захотело согласовывать подозрения участникам массовых беспорядков.

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