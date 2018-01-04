На неофициальном наличном валютном рынке курс доллара снизился по сравнению со средой 3 января и составил 28,08 гривны за доллар (средняя продажа).

svodka.net/wp-content/uploads/2018/01/dollarpad_480.jpg" title="На черном рынке курс доллара незначительно снизился" alt="На черном рынке курс доллара незначительно снизился" width="480" height="320"size-full wp-image-4665051" srcset="http://svodka.net/wp-content/uploads/2018/01/dollarpad_480.jpg 480w, http://svodka.net/wp-content/uploads/2018/01/dollarpad_480-112x75.jpg 112w, http://svodka.net/wp-content/uploads/2018/01/dollarpad_480-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 480px) 100vw, 480px" />

По состоянию на 8:30 четверга, 4 января, покупатели выставляли заявки в среднем по 28,0 гривен за доллар, продавцы — на уровне 28,08 гривны за доллар, информирует еizvestia.com.

Важно добавить, что объем предложений продавцов на 32,71% выше объема предложений покупателей.

В то же время, официальный курс гривны (курс НБУ) на 4 января установлен на уровне 27,89 гривны за доллар.

Читайте: На черном рынке курс доллара идет вверх

Напомним, в среду гривна на межбанке выросла в цене по сравнению с четвергом на 23 копейки. Курс покупки составлял 27,85 гривны за доллар на момент закрытия межбанка. Курс доллара снизился. Котировки продажи — 27,88.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира