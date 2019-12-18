В случае провала переговоров по транзиту газа из России в ЕС через Украину до конца этого года, существует вероятность возобновления дискуссии весной следующего года, сообщил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Надеюсь, что даже если договор не будет подписан сейчас, то в апреле-мае вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами»,— цитирует господина Коболева «Интерфакс-Украина» .

По его словам, если Сенат США утвердит санкции по «Серверному потоку-2», а президент Дональд Трамп их подпишет, то подписание контракта на транзит газа произойдет в ближайшие недели.

Он также отметил, что в противном случае прекращение транзита газа может стать большим вызовом для экономики Украины.

Напомним, Сенат США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, в котором предусмотрены санкции против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Очередной раунд трехсторонних консультаций по газу в формате Россия—ЕС—Украина на министерском уровне состоится 19 декабря. Предыдущая встреча по газу в трехстороннем формате состоялась в Брюсселе 28 октября, сторонам в ходе встречи не удалось продвинуться вперед.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира