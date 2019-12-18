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В «Нафтогазе» сообщили о возможном возобновлении переговоров о транзите газа весной
18.12.2019 09:13

В случае провала переговоров по транзиту газа из России в ЕС через Украину до конца этого года, существует вероятность возобновления дискуссии весной следующего года, сообщил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

В «Нафтогазе» сообщили о возможном возобновлении переговоров о транзите газа весной

«Надеюсь, что даже если договор не будет подписан сейчас, то в апреле-мае вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами»,— цитирует господина Коболева «Интерфакс-Украина».

По его словам, если Сенат США утвердит санкции по «Серверному потоку-2», а президент Дональд Трамп их подпишет, то подписание контракта на транзит газа произойдет в ближайшие недели. 

Он также отметил, что в противном случае прекращение транзита газа может стать большим вызовом для экономики Украины.

Напомним, Сенат США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, в котором предусмотрены санкции против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Очередной раунд трехсторонних консультаций по газу в формате Россия—ЕС—Украина на министерском уровне состоится 19 декабря. Предыдущая встреча по газу в трехстороннем формате состоялась в Брюсселе 28 октября, сторонам в ходе встречи не удалось продвинуться вперед.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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