Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.

"18 декабря в Украине переменная облачность. Без осадков. В южных, восточных и большинстве центральных областей ночью и утром туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1- 6° тепла, днем ​​9-14° тепла, на Прикарпатье до 17°, в восточных, центральных (кроме Винницкой) и Сумской областях 5-8° тепла", - отмечается в сообщении.

В Киеве 18 декабря облачно, однако без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем ​​10-12°.

В Киевской области также переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем ​​9-14°.

19 декабря в южной части Украины и в Карпатах, 20 декабря в Украине, кроме востока, ночью и утром кое-где туман. Ветер западный с переходом в юго-восточный, 5-10 м/с. Температура 19 декабря ночью 0-5° тепла, днем ​​4-9°, на юге и западе страны до 12°; 20 декабря в северных, центральных и восточных областях ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем ​​1-6° тепла, на остальной территории ночью 0-5° тепла, днем ​​5-10°.

В Киеве и Киевской области 19-20 декабря переменная облачность. Без осадков. 20 декабря ночью и утром кое-где туман. Ветер западный с переходом в юго-восточный, 5-10 м/с. Температура 19 декабря ночью 0-5° тепла, днем ​​4-9°; 20 декабря ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем ​​1-6° тепла.

21 декабря в Украине без осадков, лишь днем ​​в южных, кое-где центральных и восточных областях небольшой дождь. 22 декабря небольшие, в Карпатах и ​​на Закарпатье умеренные осадки преимущественно в виде дождя; ночью в северных областях без осадков. Температура ночью от 4° тепла до 2° мороза, днем ​​2-8° тепла, на юге страны ночью (22 декабря и на Закарпатье) 2-8° тепла, днем ​​6-12°.

21-22 декабря в Киеве и столичной области без осадков, лишь днем ​​22 декабря небольшой дождь. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем ​​3-8° тепла.

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