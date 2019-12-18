|"Весна" в середине декабря: синоптики прогнозируют на среду до +17°
|18.12.2019 09:23
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Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.
"18 декабря в Украине переменная облачность. Без осадков. В южных, восточных и большинстве центральных областей ночью и утром туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1- 6° тепла, днем 9-14° тепла, на Прикарпатье до 17°, в восточных, центральных (кроме Винницкой) и Сумской областях 5-8° тепла", - отмечается в сообщении.
В Киеве 18 декабря облачно, однако без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 10-12°.
В Киевской области также переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 9-14°.
19 декабря в южной части Украины и в Карпатах, 20 декабря в Украине, кроме востока, ночью и утром кое-где туман. Ветер западный с переходом в юго-восточный, 5-10 м/с. Температура 19 декабря ночью 0-5° тепла, днем 4-9°, на юге и западе страны до 12°; 20 декабря в северных, центральных и восточных областях ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла, на остальной территории ночью 0-5° тепла, днем 5-10°.
В Киеве и Киевской области 19-20 декабря переменная облачность. Без осадков. 20 декабря ночью и утром кое-где туман. Ветер западный с переходом в юго-восточный, 5-10 м/с. Температура 19 декабря ночью 0-5° тепла, днем 4-9°; 20 декабря ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла.
21 декабря в Украине без осадков, лишь днем в южных, кое-где центральных и восточных областях небольшой дождь. 22 декабря небольшие, в Карпатах и на Закарпатье умеренные осадки преимущественно в виде дождя; ночью в северных областях без осадков. Температура ночью от 4° тепла до 2° мороза, днем 2-8° тепла, на юге страны ночью (22 декабря и на Закарпатье) 2-8° тепла, днем 6-12°.
21-22 декабря в Киеве и столичной области без осадков, лишь днем 22 декабря небольшой дождь. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 3-8° тепла.