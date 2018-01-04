JPMorgan стал лидером между инвестбанков по объему собранных в EMEA комиссионных в 2017 г

Комиссионные инвестбанков в EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) в 2017 году увеличились на 8%, причем существенный рост вознаграждений в сегменте размещения акций нивелировал падение доходов от сделок слияния и поглощения (M&A).

Согласно данным аналитической компании Dealogic, совокупные доходы инвестбанков от консультационных услуг в сфере M&A, а также сопровождения сделок привлечения финансирования на рынках капитала в EMEA в прошедшем году составили $19 млрд.

Доля EMEA в общем объеме комиссионных, полученных инвестбанками по всему миру, в 2017 году составил около 23%, что примерно соответствует уровню предыдущего года.

В США комиссионные, собранные инвестбанками, в прошлом году выросли на 10% - до $45 млрд.

JPMorgan стал лидером между инвестбанков по объему комиссионных, собранных в EMEA в 2017 году, с показателем в около $1,5 млрд, свидетельствуют данные Dealogic. Причем JPMorgan находится на верхней позиции в этом рейтинге уже четыре года подряд.

Citigroup в прошлом году вышел на второе место, обойдя Goldman Sachs, а четвертую позицию занял Deutsche Bank.

Комиссионные инвестбанков от сопровождения сделок привлечения средств на рынке акционерного капитала в EMEA в минувшем году выросли на 52% - до $3,7 млрд благодаря рекордному количеству подобных размещений.

В этом сегменте лидером стал Citigroup, тогда как JPMorgan занял лишь третье место, уступив еще и Morgan Stanley.

Комиссионные от сопровождения сделок размещения долговых обязательств увеличились на 13%, до $6 млрд. Здесь лидером стал HSBC, а второе место занял JPMorgan.

Вознаграждения инвестбанков в сфере сопровождения сделок M&A в регионе уменьшились в прошлом году на 10%, до $6,2 млрд. Этот сегмент стал единственным, где было отмечено снижение комиссионных, свидетельствуют данные Dealogic.