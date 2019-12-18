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Устал: в Киеве просел мост Патона, который перекрыли на ремонт почти на неделю
18.12.2019 09:31

На мосту Патона в Киеве обнаружили аварийное проседание покрытия из-за чего по одной из главных транспортных артерий столицы ограничат движение с 21:00 17 декабря до 06:00 23 декабря. 

Об этом сообщает сайт Киевского городского совета.

Устал: в Киеве просел мост Патона, который перекрыли на ремонт почти на неделю

Отмечается, чтобы остановить разрушение плиты автопроезда на сооружении проведут аварийно-восстановительные работы.

В "Киевавтодоре" отметили, что работы будут выполнять круглосуточно. По возможности - движение всеми полосами восстановят ранее. Во время работ движение частично ограничат (крайняя правая полоса в направлении левого берега).

 

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