|Устал: в Киеве просел мост Патона, который перекрыли на ремонт почти на неделю
|18.12.2019 09:31
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На мосту Патона в Киеве обнаружили аварийное проседание покрытия из-за чего по одной из главных транспортных артерий столицы ограничат движение с 21:00 17 декабря до 06:00 23 декабря.
Об этом сообщает
Отмечается, чтобы остановить разрушение плиты автопроезда на сооружении проведут аварийно-восстановительные работы.
В "Киевавтодоре" отметили, что работы будут выполнять круглосуточно. По возможности - движение всеми полосами восстановят ранее. Во время работ движение частично ограничат (крайняя правая полоса в направлении левого берега).
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