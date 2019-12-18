18 декабря RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: "Весна" в середине декабря: синоптики прогнозируют на среду до +17° • Киевская подземка объяснила сбой в работе е-билета • Украинцы оформили уже более 4,3 миллиона ID-карточек • В Украине вырастут налоги: Кто и сколько будет платить • Украина расширит санкции против оборонного комплекса РФ • В Черновцах открылся город из пряничных домиков • Гончарук рассказал, на сколько снизятся цены на бензинвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: суд, Коломойский, банки, национализация, ПриватБанк. 18 декабря 16суд, Коломойский, банки, национализация, ПриватБанк. Держава стала власником Приватбанку 18 грудня 2016 року. Вже три роки минуло, втім досі можна почути запитання: а чому Приватбанк націоналізували? В 5- ти хвилинах розповідаємо, чому вже державний Приватбанк намагається повернути кошти через суди, зокрема у Лондоні, та у Сполучених Штатах Америки, а колишній власник банку Ігор Коломойський намагається скасувати націоналізацію – в судах українських. Фоторепортажи Популярные теги автомобили, корабли, юмор, фотоподборки, музыка, фотопроект, культура, Донбасс, транспорт, природа, Путин, ВМС, протесты, стихийные бедствия, вера, фотография, церковь, соревнования, искусство, живопись, политики, Львів, АТО, милиция, суд, аннексия Крыма, оккупация, НАТО, дети, марш, США, животные, кошки, полиция, авиация, депутаты, Нацгвардия, путешествия, уикенд, митинги, дизайн, спорт, портрет, политика, солдат, досуг, фотоконкурсы, технологии, концерты, город, #Євромайдан, знаменитости, Порошенко, футбол, Карпаты, Россия, джаз, Майдан, самолеты, акции, Сергей Смоленцев, тест-драйв, пейзажи, цирк, архитектура, военная техника, бизнес, Дмитрий Дятлов, Динамо, фестивали, ЗСУ, Львов, беспорядки, женщины, праздники, Одесса, экология, мир, парады, выставки, Верховная Рада, Киев, Шахтер, Саакашвили, катастрофы, люди, история, туризм, Александр Зубко, выборы, ВСУ, зима, мода, общество, фотографы, учения, традиции, война, заводы, столкновения Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис автомобили, корабли, юмор, фотоподборки, музыка, фотопроект, культура, Донбасс, транспорт, природа, Путин, ВМС, протесты, стихийные бедствия, вера, фотография, церковь, соревнования, искусство, живопись, политики, Львів, АТО, милиция, суд, аннексия Крыма, оккупация, НАТО, дети, марш, США, животные, кошки, полиция, авиация, депутаты, Нацгвардия, путешествия, уикенд, митинги, дизайн, спорт, портрет, политика, солдат, досуг, фотоконкурсы, технологии, концерты, город, #Євромайдан, знаменитости, Порошенко, футбол, Карпаты, Россия, джаз, Майдан, самолеты, акции, Сергей Смоленцев, тест-драйв, пейзажи, цирк, архитектура, военная техника, бизнес, Дмитрий Дятлов, Динамо, фестивали, ЗСУ, Львов, беспорядки, женщины, праздники, Одесса, экология, мир, парады, выставки, Верховная Рада, Киев, Шахтер, Саакашвили, катастрофы, люди, история, туризм, Александр Зубко, выборы, ВСУ, зима, мода, общество, фотографы, учения, традиции, война, заводы, столкновенияВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Держава стала власником Приватбанку 18 грудня 2016 року. Вже три роки минуло, втім досі можна почути запитання: а чому Приватбанк націоналізували? В 5- ти хвилинах розповідаємо, чому вже державний Приватбанк намагається повернути кошти через суди, зокрема у Лондоні, та у Сполучених Штатах Америки, а колишній власник банку Ігор Коломойський намагається скасувати націоналізацію – в судах українських. 18.12.2019



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