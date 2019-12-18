18 декабря

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Держава стала власником Приватбанку 18 грудня 2016 року. Вже три роки минуло, втім досі можна почути запитання: а чому Приватбанк націоналізували? В 5- ти хвилинах розповідаємо, чому вже державний Приватбанк намагається повернути кошти через суди, зокрема у Лондоні, та у Сполучених Штатах Америки, а колишній власник банку Ігор Коломойський намагається скасувати націоналізацію – в судах українських.