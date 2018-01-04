столкнулась бы с большими неприятностями, решив она воевать с равным ей по силе военным противником

Такие выводы опубликовала американская аналитическая компания RAND, пишет со ссылкой на .

Отмечается, что конфликт России с , одной из стран Европы или Китаем мог бы возникнуть «или вследствие недоразумения, или в случае изменений в руководстве страны, в результате которых к власти пришла более агрессивная, менее осторожная группа политических или военных лидеров в любой из указанных стран».

Отмечается, что в таком случае Россия постарается избежать прямого столкновения с равным или почти равным по силе военным противником с помощью оборонительных систем и ударных вооружений с расширенным ударным радиусом.

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