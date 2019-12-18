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Спикер палаты представителей США призвала утвердить импичмент Трампу
18.12.2019 09:44
В Конгрессе США призвали утвердить импичмент Трампу Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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