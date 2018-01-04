Лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук пользуется доверием президента России Владимира Путина, но не обязательно при этом является агентом спецслужб. Об этом в авторской программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона на телеканале "112 Украина" сказал депутат Верховной Рады от Оппозиционного блока Нестор Шуфрич.

"Я могу только о своих предположениях говорить: Путин работает с теми, кому верит. Мне кажется, никому, кроме Медведчука, он в этой стране не доверяет", – заявил нардеп.

Отвечая на вопрос, был ли Медведчук агентом КГБ, Шуфрич сказал: "Я подписку у него точно не брал".

Депутат назвал лидера "Украинского выбора" своим близким другом, напомнив, что состоял с ним много лет в одной партии – СДПУ(о).

"Меня оценка Марчука очень задела, скажу откровенно. Сейчас не хочу говорить о значимости Марчука в Минском процессе, но что процесс этот состоялся благодаря Медведчуку – 100 процентов. И я тебе скажу, вероятно, то, чего никто еще не говорил: Минск должен был состояться еще 1 июля 2014 года. А 30 июня Порошенко принял решение в одностороннем порядке выйти из режима перемирия, который тогда существовал.

Мы с Виктором были 12 раз на Донбассе, организовали первую встречу представителей ОБСЕ, Украины, России с представителями "ДНР" и "ЛНР".

Еще Бородай там, по-моему, был, а Захарченко служил военным комендантом Донецка и, кстати, обеспечивал безопасность ОБСЕ и нашу с Виктором и Кучмой..." - Рассказал Шуфрич.

" ...когда Штайнмайер орал: "Прекратите движение украинских войск, возвращайтесь!", Виктор придумал переговорную площадку. Я помню, Кучма наотрез отказался ехать. В 22.30 звонит мне: "Нестор, что мы делаем? Что это такое, что сказал Порошенко?"

Я говорю: "Леонид Данилович, вы извините, но вы представляете Порошенко в этом процессе, и мы сами не понимаем, как Порошенко, переговорив со всеми президентами, после того, как с министрами иностранных дел согласовали повестку на нашу встречу в Донецке 1 июля и на продолжение переговоров, мог так поступить!"

А я скажу честно, Дима (Гордон - ред.): если бы мы тогда выдержали наш план, уже в октябре конфликт был бы решен! Да, они потребовали урегулировать отношения между Киевом и Донецком и Луганском, но это все было в рамках действующей Конституции. И они не требовали ничего такого, чего не хотел бы Львов или Ивано-Франковск.

Так вот, когда все это произошло, Медведчук придумал встречу в Минске 1 июля.

К сожалению, Порошенко слишком сильно хотел воевать и завершить эту блиц-операцию, которая вылилась нам в десятки тысяч погибших и в шестикратное обнищание людей.

Вдумайся: цена на газ поднялась за это время в 10 раз! Была 680 гривен, сейчас – 6800. Цена на электроэнергию – в пять с половиной раз. Люди стали, по реальным своим доходам, в три раза беднее, коммунальные услуги в 11 раз выросли!" - Заявил Нестор Шуфрич.

При этом Шуфрич с улыбкой заметил, что в украинской власти хватает агентов КГБ СССР и ФСБ РФ.

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