Наибольший интерес оккупирован полуостров в эти месяцы вызвал у граждан Германии

Всего удалось за четыре месяца идентифицировать 30 граждан Германии, которые незаконно посетивших Крым, сообщает Blackseanews.

Наиболее популярным полуостров оказался между членов немецкой правопопулистской партии Альтернатива для Германии. Крым посетила "делегация" из восьми представителей AfD в земельных парламентах. В самой же Германии инициатива этих вызвала возмущение не только у федерального правительства, но и у руководства AfD.

Андреас Маурер - немецкий рекордсмен по количеству визитов в оккупированный Крым за эти месяцы. Этот скандальный председатель фракции "Левая" (Die Linke) в парламенте города Квакенбрюк приезжал в августе 2017 года в составе "немецкой делегации", в октябре того же года - в составе "норвежской делегации", в ноябре был участником "Форума друзей Крыма", в марте 2018 был "международным наблюдателем" на незаконных выборах президента России в оккупированном Крыму, в апреле не пропустил "Ялтинский международный экономический форум».

Супруги Вебер из Норвегии продвигает "народную дипломатию". В мая 2018 г. визит в оккупированный Россией Крым сделала Мария Романова (постоянно проживает в Испании), называющая себя "Великой Княгиней" и "главой Российского императорского дома".

Еще один частый в Крыму гость - итальянец Стефано Вальдегамбери, депутат регионального парламента области Венето. На его счету уже упомянутый "Форум друзей Крыма", президентские выборы и "Ялтинский международный экономический форум».

В целом же из Италии удалось идентифицировать 21 человек, что делает эту страну второй после Германии по числу граждан, посетивших оккупирован Крым.

Из Франции в мае для установления "побратимских" связей с Евпаторией приехали мэр и вице-мэр города Мариньян. Соглашение об установлении "побратимских отношений" между городами назвали "межмуниципального сотрудничества". В МИД Франции заявили, что подписание этого соглашения противоречит международному праву.

Из Чехии были замечены депутат Европарламента Яромир Кохличек, депутат Сейма Ярослав Доубрава, бизнесмен Александр Гегальчий, президент Чешско-среднеазиатской торговой палаты Иржи Неставал.