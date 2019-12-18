Газ, бруківка і намети: сутички націоналістів з поліцією під Радою
18.12.2019 10:18
18 декабря
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18.12.2019
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Метки: протесты, полиция, столкновения, конфликты, Национальный корпус, рынок земли.
18 декабря
17 грудня біля Верховної ради України протестували проти ринку землі. Відбулися сутички між поліцією та націоналістами. Останні намагалися пронести на територію біля парламенту намети. У поліції наголосили, що вони не повідомили про них завчасно та не виконували встанолених вимог. Поліцейських облили зеленкою, поліція у відповідь застосувала сльозогінний газ, праворадикали жбурляли у правоохоронців каміння та палки, використовували газові балончики. Деталі конфлікту — у матеріалі.