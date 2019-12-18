18 декабря RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: "Весна" в середине декабря: синоптики прогнозируют на среду до +17° • Киевская подземка объяснила сбой в работе е-билета • Украинцы оформили уже более 4,3 миллиона ID-карточек • В Украине вырастут налоги: Кто и сколько будет платить • Украина расширит санкции против оборонного комплекса РФ • В Черновцах открылся город из пряничных домиков • Гончарук рассказал, на сколько снизятся цены на бензинвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: протесты, полиция, столкновения, конфликты, Национальный корпус, рынок земли. 18 декабря протесты, полиция, столкновения, конфликты, Национальный корпус, рынок земли. 17 грудня біля Верховної ради України протестували проти ринку землі. Відбулися сутички між поліцією та націоналістами. Останні намагалися пронести на територію біля парламенту намети. У поліції наголосили, що вони не повідомили про них завчасно та не виконували встанолених вимог. Поліцейських облили зеленкою, поліція у відповідь застосувала сльозогінний газ, праворадикали жбурляли у правоохоронців каміння та палки, використовували газові балончики. Деталі конфлікту — у матеріалі. Фоторепортажи Популярные теги марш, фотография, музыка, ВСУ, мир, автомобили, фотоконкурсы, юмор, Динамо, Порошенко, искусство, футбол, джаз, Киев, ВМС, выставки, корабли, история, НАТО, живопись, соревнования, военная техника, АТО, Путин, портрет, Верховная Рада, общество, Майдан, дизайн, пейзажи, катастрофы, депутаты, путешествия, концерты, цирк, туризм, технологии, беспорядки, война, Сергей Смоленцев, вера, зима, архитектура, парады, фотопроект, бизнес, митинги, политики, дети, праздники, учения, фотоподборки, акции, природа, город, женщины, полиция, столкновения, политика, США, оккупация, солдат, экология, суд, транспорт, фотографы, Донбасс, Александр Зубко, Дмитрий Дятлов, традиции, церковь, культура, уикенд, Россия, заводы, Саакашвили, аннексия Крыма, мода, Нацгвардия, самолеты, Одесса, Львов, тест-драйв, знаменитости, кошки, спорт, авиация, фестивали, Шахтер, досуг, протесты, ЗСУ, милиция, выборы, #Євромайдан, Львів, люди, стихийные бедствия, Карпаты, животные Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис марш, фотография, музыка, ВСУ, мир, автомобили, фотоконкурсы, юмор, Динамо, Порошенко, искусство, футбол, джаз, Киев, ВМС, выставки, корабли, история, НАТО, живопись, соревнования, военная техника, АТО, Путин, портрет, Верховная Рада, общество, Майдан, дизайн, пейзажи, катастрофы, депутаты, путешествия, концерты, цирк, туризм, технологии, беспорядки, война, Сергей Смоленцев, вера, зима, архитектура, парады, фотопроект, бизнес, митинги, политики, дети, праздники, учения, фотоподборки, акции, природа, город, женщины, полиция, столкновения, политика, США, оккупация, солдат, экология, суд, транспорт, фотографы, Донбасс, Александр Зубко, Дмитрий Дятлов, традиции, церковь, культура, уикенд, Россия, заводы, Саакашвили, аннексия Крыма, мода, Нацгвардия, самолеты, Одесса, Львов, тест-драйв, знаменитости, кошки, спорт, авиация, фестивали, Шахтер, досуг, протесты, ЗСУ, милиция, выборы, #Євромайдан, Львів, люди, стихийные бедствия, Карпаты, животныеВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи 17 грудня біля Верховної ради України протестували проти ринку землі. Відбулися сутички між поліцією та націоналістами. Останні намагалися пронести на територію біля парламенту намети. У поліції наголосили, що вони не повідомили про них завчасно та не виконували встанолених вимог. Поліцейських облили зеленкою, поліція у відповідь застосувала сльозогінний газ, праворадикали жбурляли у правоохоронців каміння та палки, використовували газові балончики. Деталі конфлікту — у матеріалі. 18.12.2019



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