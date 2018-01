Кто из бегающих по Раде с табличками "Купуй українське" ездит на машине украинского производства?

var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 4132; coreola.articleid = 225307; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2212] = 2212;coreola.sections[4132] = 4132; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Новости

Вопрос дня

Публикации

Спецпроекты

Интервью Дмитрия Гордона

Эксклюзив G

Бульвар Гордона

UA

English

О нас КИЕВ

ВОЙНА В УКРАИНЕ

ПОЛИТИКА

ДЕНЬГИ

МИР

СПОРТ

КУЛЬТУРА

Еще КИЕВ

Днепр

Донецк

Луганск

Львов

Мариуполь

Одесса

Харьков ИНФОГРАФИКА

Фото

Видео

Архив Михаил Саакашвили Станислав Ежов Ирина Ноздровская

Правда о Киеве в оккупации { "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "http://gordonua.com/blogs.html", "name": "Блоги" } } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "http://gordonua.com/blogs/vlashchenko.html", "name": "Наталья Влащенко" } } ] } ГОРДОН



Блоги



Наталья Влащенко

Кто из бегающих по Раде с табличками "Купуй українське" ездит на машине украинского производства? { "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage", "@id":"http://gordonua.com/blogs/vlashchenko/kto-iz-begayushchih-po-rade-s-tablichkami-kupuy-ukranske-ezdit-na-mashine-ukrainskogo-proizvodstva-225307.html" }, "headline": "Кто из бегающих по Раде с табличками "Купуй українське" ездит на машине украинского производства?", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/img/article/2253/7_main.jpg", "height": "746", "width": "560" }, "datePublished": "2018-01-04T11:22:07+02:00", "dateModified": "2018-01-04T11:30:01+02:00", "author": { "@type": "Person", "name": "ГОРДОН" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ГОРДОН", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/theme/img/logo_lg_200.png", "width": "200", "height": "200" } } , "description": "Почти все народные депутаты, проголосовавшие за медицинскую и образовательную реформу, лечатся на Западе и там же учат своих детей, заявила журналистка Наталья Влащенко." , "keywords": "Верховная Рада, народные депутаты, Наталья Влащенко" } Наталья Влащенко Креативный продюсер телеканала ZIK, главный редактор журнала "Публичные люди". все материалы автора → Кто из бегающих по Раде с табличками "Купуй українське" ездит на машине украинского производства? Сегодня 11.22 | комментариев: П – Правда жизни.Изменения с чего начинаются? Как говорил классик, "с осознанья и просветленья". То есть для начала сказать правду хотя бы себе.Сами посудите. Мы строим демократическое государство, но пантеон героев жестко навязываем всем сразу (именно так было в СССР. Когда я сказала классной, что Павлик наш Морозов, кажется, был распоследним говнюком, моя учительница чуть в обморок не упала).

Мы проголосовали закон о запрете ввоза российских книг, но половина тех, кто подняли лапки в сессионном зале, исправно бегает на Петровку за российскими книгами. (Вторая не бегает только по одной причине: никогда книг не читала).

Все (хорошо, почти все), кто проголосовал за медицинскую и образовательную реформу, лечатся на Западе. И понятно, что детей своих учат там же.

"Купуй українське" – слышали, да? Скажите, кто из тех, кто по ВР бегает с аналогичными табличками, ездит на машине украинского производства? (Буду благородной, и ничего не скажу о часах, одежде, обуви и прочем). Это я пишу первые пришедшие в голову факты. Могу еще пунктов 100 наваять... Откуда они такие? Да прямо от нас!Скажем, в анонсе на "Хард" с Олегом Винником все фукали и демонстрировали правильный вкус. Но там, если правильно увидела, 250 комментариев. А вот под программами с философами, режиссерами и прочими – от силы 10-12. Ребята, вы или крестик снимите, или трусы наденьте.И еще. Ну это просто, чтоб вы улыбнулись в конце. Очень часто известные коллеги пишут мне в личку, что им понравилась та или иная программа. В личку, понимаете. И почти никогда в публичной ленте. Не знаете почему? Я знаю. И очень переживаю за всех нас. Источник: Наташа Влащенко / Facebook Опубликовано с личного разрешения автора Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки кто украинского производства машине ездит Теги: наталья влащенко